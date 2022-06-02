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Монтаж лифтов завершили в детско-взрослой поликлинике на севере Москвы

Антон Махов
Город
Монтаж лифтов завершили в детско-взрослой поликлинике на севере Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Синявинская улица, 11 Карта всех событий

В строящейся детско-взрослой поликлинике в Молжаниновском районе Москвы завершили монтаж лифтов. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В новом здании детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену в районе Молжаниновский по адресу улица Синявинская, владение 13, завершился монтаж лифтов. Строители также выполнили все кровельные работы. Подходят к концу работы по прокладке наружной теплосети. Общий процент готовности медицинского учреждения составляет 67 процентов, — рассказал Загрутдинов.

В будущем здании разместят детскую поликлинику на 120 посещений в смену и взрослую — на 200 посещений. Также здесь расположат женскую консультацию на 100 посещений в смену и пост скорой помощи на два машиноместа.

Архитектура фасадов здания будет соответствовать общему дизайну, разработанному для московских поликлиник, также сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Загрутдинов заявил, что в столичном районе Куркино началось строительство монолитных конструкций третьего этажа учебного корпуса.

Строительство Рафик Загрутдинов Больницы
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