Загрутдинов: Новый учебный корпус возведут в районе Куркино

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Куркино Карта всех событий

В столичном районе Куркино началось строительство монолитных конструкций третьего этажа учебного корпуса. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание построят на территории школы № 1298. Учебный корпус рассчитан на 550 мест. Функционально он будет разделен на три части: детская школа, дошкольное отделение и психолого-педагогический центр для детей.

Специалисты обустроят прилегающую территорию. Там появятся игровые площадки, которые будут разделены между собой зелеными насаждениями. Руководитель департамента отметил, что учебный корпус планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

Накануне Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Ново-Переделкино подходит к концу строительство нового детского сада. По его словам, отделочные работы выполнены на 96 процентов. На данный момент производится монтаж мебели и оборудования.

В пятницу, 27 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что столичные девелоперы за два года собираются построить более 70 школ и детских садов.