Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве нового детского сада на западе столицы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Ново-Переделкино, 14-й микрорайон Карта всех событий

В столичном районе Ново-Переделкино подходит к концу строительство нового детского сада. Об этом в среду, 1 июня, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершается строительство детского сада в 14-м микрорайоне района Ново-Переделкино. Отделочные работы выполнены на 96 процентов. Производится монтаж мебели и оборудования, — отметил он.

Так, на первом этаже дошкольного учреждения размещены вестибюль, пост охраны, медицинский блок и две групповые ячейки. На втором этаже — еще три ячейки, кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал и служебные помещения. При этом глава столичного департамента уточнил, что благоустройство прилегающей территории выполнено на 95 процентов.

Сам новый объект расположен по адресу район Ново-Переделкино, микрорайон 14, корпус 18. Здание детского сада рассчитано на 125 мест для детей от трех до семи лет.

В пятницу, 27 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что столичные девелоперы за два года собираются построить более 70 школ и детских садов. В частности, в этом году они планируют сдать 24 здания для дошкольников и 10 школьных строений, в следующем — 39 зданий (22 детсада и 17 школ).

Помимо этого, на территории Новой Москвы построят еще три школы в составе жилых комплексов в поселениях Десеновском, Рязановском и Филимонковском.