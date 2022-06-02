Собянин открыл новый перинатальный центр на базе ММКЦ «Корммунарка»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр. Его проект осуществили в рамках второй очереди строительства Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Об этом стало известно в четверг, 2 июня.

— Сегодня знаковое событие — один из флагманов в борьбе с COVID-19, Коммунарская больница, полностью перешла на свою плановую профильную работу, — сказал он.

Глава города добавил, что был открыт перинатальный центр. Он стал одним из крупнейших в столице. Центр поможет обеспечить родовспоможением около миллиона жителей соседних районов.

По словам мэра столицы, в ходе работ в перинатальном центре была установлена самая современная техника. Здание оснастили кабинетом МФЦ, что позволит получить свидетельство о рождении не выходя из больницы, передает агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин 26 мая заявил, что Москва через два года будет одним из лучших городов мира по оказанию стационарной и амбулаторной помощи. По словам главы города, развитию столичного здравоохранения поспособствовала пандемия коронавируса.