Эксперты перечислили полезные свойства огурцов

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Употребление огурцов благотворно влияет на здоровье человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

По словам специалистов, этот популярный овощ богат различными микроэлементами. Так, в его составе имеются калий, фосфор, кальций, магний, витамин С.

Как отмечают эксперты, употребление этого продукта помогает укрепить иммунитет, избавиться от отеков и лишнего веса, вывести из организма вредные вещества и очистить кишечник.

В то же время некачественный продукт может нанести вред организму. Выращенные в не сезон овощи могут содержать в себе пестициды, предупредили сотрудники Роспотребнадзора, передает Nation News.

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