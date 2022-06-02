Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Эксперты перечислили полезные свойства огурцов

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты перечислили полезные свойства огурцов
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Употребление огурцов благотворно влияет на здоровье человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

По словам специалистов, этот популярный овощ богат различными микроэлементами. Так, в его составе имеются калий, фосфор, кальций, магний, витамин С.

Как отмечают эксперты, употребление этого продукта помогает укрепить иммунитет, избавиться от отеков и лишнего веса, вывести из организма вредные вещества и очистить кишечник.

В то же время некачественный продукт может нанести вред организму. Выращенные в не сезон овощи могут содержать в себе пестициды, предупредили сотрудники Роспотребнадзора, передает Nation News.

Сохранение стройной подтянутой формы после 40 лет невозможно без питания с ограничениями на переработанные продукты и быстрые углеводы. Об этом рассказала врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

Правильное питание Овощи Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте