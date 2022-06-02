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Диетолог рассказала, как сохранить форму после 40 лет

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала, как сохранить форму после 40 лет
Фото: https://pixabay.com

Сохранение стройной подтянутой формы после 40 лет невозможно без питания с ограничениями на переработанные продукты и быстрые углеводы. Об этом рассказала врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

Она сообщила, что в первую очередь нужно отказаться от продуктов промышленного производства глубокой переработки: колбас, полуфабрикатов, сладостей. Также следует ограничивать потребление сахара, простых углеводов.

Важным является и строгий контроль соли. Дианова порекомендовала не употреблять соленые продукты на ужин.

Также, по словам специалиста, помогают сохранять форму после 40 лет кисломолочные продукты, причем диетолог советует есть только продукты естественной ферментации — например, ряженку, натуральный йогурт, кефир, мацони и тому подобное, так как эти продукты не содержат добавленного сахара или иных подсластителей.

— Употреблять творог малой жирности (4–5 процентов) полезно хотя бы через день, — заметила врач.

Кроме этого, она считает полезным ежедневно употреблять продукты с низким ГИ (гликемический индекс), содержащие сложные углеводы и пищевые волокна.

— В каждом приеме пищи обязательно должна присутствовать порция овощей или фруктов, ягод, сухофруктов, салатов, зелени. Ежедневно следует перекусывать орехами, семенами, — добавила Дианова.

После 40 лет необходимо контролировать содержание витаминов группы В, D и А, а также железа, подчеркнула медик, передает портал ОСН.

Американские врачи назвали восемь привычек, разрушающих человеческое здоровье после 40 лет. Так, по мнению специалистов, нанести вред здоровью может отказ от ежегодного комплексного обследования глаз.

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