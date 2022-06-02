Звезды пожелали родителям любить детей не только в праздники

Фото: Пресс-служба мероприятия

1 июня на марафоне Радио Romantika «День детства» добрыми историями из детства поделились Митя Фомин, Елена Борщева, «Новые Самоцветы», Юлия Костюшкина и другие знаменитости.

— Самая важная черта – не забывать удивляться миру вокруг себя, – отметил Митя Фомин в эфире радиостанции. – Умение видеть во всем чудеса – это свойство детского сердца. Дети – это лучшее, что есть на земле, самые беззащитные, невинные люди на планете. Взрослые не должны забывать, что тоже когда-то были такими. Это же мы сами себе строим препоны, ограды и клише, и потом этим живем. Так что даже просто улыбнуться, удивиться чему-то важному нам уже сложно, а жизнь именно для этого дана.

Музыкант рассказал, что у него было прекрасное детство, и хоть он жил в достаточно скромной семье, родители все, что зарабатывали, тратили на детей. Юный Митя и его сестра были заняты полностью: музыкальная школа, спортивные секции, а еще различные хобби (конструирование, моделирование) и море животных дома… Повзрослев, правда, он стал бунтарем и в школе часто спорил с учителями.

Непоседливым мальчиком рос и Родион Газманов: уходил домой из садика, а мама искала его по несколько часов, мог прямо на сцене раскрутить микрофон, чтобы посмотреть, что там внутри, порой получал плохие оценки… За это его лишали приставки, компьютера, видеомагнитофона и т.д. Однако музыкант уверен, его детство было хорошее.

— У современных детей совсем другая реальность – скорости возросли, поток информации увеличился не просто в разы, а многократно. Навыки, которые детям приходится вырабатывать сегодня, чтобы держаться на плаву, нам и не снились. Мы играли в футбол, ходили в походы, были физически крепче. Но они – интеллектуально нас превосходят, — поделился Родион Газманов. — Становясь родителями, мы думаем, что исправим те ошибки, которые допустили наши родители. Но исправляя эти недостатки, совершаем новые. И все же, надеюсь, принесу своим будущим детям не меньше хорошего, чем мне дали мои родители.

Телеведущая, танцовщица, актриса Юлия Костюшкина появилась в студии радиостанции последней, но от этого ее выступление не стало менее ярким. Мама двух мальчиков, Мирона и Богдана, призналась, что ей всегда было хорошо в окружении пацанов. «Если Бог пошлет третьего, пусть тоже будет мальчиком!» – сделала заявление супруга знаменитого Стаса Костюшкина. Рассказывая о том, от чего все же сегодня нужно защищать детей, она отметила, что согласна со многими участниками марафона – от социальных сетей, всяческих игрищ, ютубных моментов, заменяя это полезными увлечениями.

— Родителям хочу пожелать любить своих детей не только в праздники. Слышать, слушать и чаще видеть их. Давить, довлеть мы все можем, но не нужно этого делать – у каждого ребенка своя дорога. И просто нужно помочь ему выбрать свой путь. А детям хочу пожелать не трепать нервы родителям, оставаться здоровыми, улыбчивыми, всегда быть на позитиве и думать только о хорошем, — такими словами завершила радиомарафон «День детства» Юлия Костюшкина.

Традиционный марафон, посвященный Дню защиты детей, проходит на Радио Romantika не первый год, он призван обратить внимание взрослых на проблемы тех, за кем будущее