В Роскомнадзоре подтвердили блокировку VPN-сервисов

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Роскомнадзор подтверждает блокировку ряда VPN-сервисов в России. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, — уточнили в Роскомнадзоре.

Теперь Роскомнадзор принимает меры по блокировке в России VPN-сервисов, которые нарушают законодательство РФ. До этого ряд Telegram-каналов сообщали, что в стране у пользователей начались проблемы с подключением к VPN, передает агентство городских новостей «Москва».

Роскомнадзору удалось заблокировать уже около 20 популярных VPN-сервисов в России. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что надзорная служба не остановится на достигнутом и продолжит подобную деятельность.

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, самостоятельного структурного подразделения ГРЧЦ Людмила Куровская заявила, что информация, размещенная в VPN-сервисах, может принести значительный вред человеку. По ее словам, при установке VPN необходимо серьезно задуматься о том, не принесет ли это больше вреда, чем пользы.