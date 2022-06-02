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Адвокат Добровинский оценил шансы Эмбер Херд обжаловать решение суда

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Адвокат Добровинский оценил шансы Эмбер Херд обжаловать решение суда
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский актер Джонни Депп выиграл первое дело о клевете против экс-супруги Эмбер Херд. Суд признал Херд виновной по всем трем пунктам и обязал выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций. Вердикт суда был опубликован в среду, 1 июня. Адвокат Александр Добровинский рассказал «Вечерней Москве», может ли Эмбер Херд обжаловать решение суда.

По словам юриста, американская судебная практика показывает, что изменить решение суда практически невозможно.

— Эмбер Херд может обжаловать решение суда. Однако практика показывает, что в Соединенных Штатах Америки это практически ни к чему не приведет. Апелляцию можно подать только в случае процессуальных нарушений. По моему мнению, в судебном процессе актрисы с Джонни Деппом их не было. А саму суть дела пересматривать не будут, — рассказал эксперт.

Добровинский считает, что у Эмбер Херд нет шансов на апелляцию и пересмотр судебного вердикта. Он уверен, что вчерашнее решение можно считать заключительным в данном судебном процессе.

Первоначально Депп подал в суд на бывшую жену иск на 50 миллионов долларов, она на актера — на сто миллионов. По решению суда, актриса также получила два миллиона долларов в качестве компенсации. Она была оправдана лишь по одному пункту из трех.

Депп и Херд поженились в 2014 году, но в 2017-м актеры расстались и развелись с большим скандалом. После расставания голливудская актриса обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии и многочисленных избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а жена ему изменяла не один раз.

Шоу-бизнес Джонни Депп Эмбер Херд
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