В «Большой московской регате» примут участие спортсмены из семи стран

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Крылатское Карта всех событий

Более 1200 спортсменов из семи стран присоединятся к международным соревнованиям по академической гребле «Большая московская регата». Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин в четверг, 2 июня.

Соревнования пройдут на гребном канале «Москва» с 3 по 5 июня. Спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Киргизии и Сербии выступят в трех возрастных категориях: студенты, любители и ветераны.

— Я уверен, что так же, как и в предыдущие годы, наша регата пройдет успешно, все получат массу эмоций, удовольствие от общения и покажут максимальные результаты, — передает слова Свирина ТАСС.

До этого сообщалось, что показательные выступления и мастер-классы по гребле на лодках класса «Дракон» пройдут в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» на Гольяновском пруду 4 июня.