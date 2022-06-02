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Пьяные дебоширы нарушали общественный порядок в центре Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Пьяные дебоширы нарушали общественный порядок в центре Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Бронная улица Карта всех событий

Жители столицы пожаловались в полицию на нарушителей общественного порядка, которые в пьяном состоянии приставали к прохожим в центре города. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, на улице Большая Бронная и в Большом Козихинском переулке трое мужчин хулиганили, кричали, приставали к прохожим и разбивали бутылки о дорожные знаки. Прибывшие на место происшествия полицейские застали нарушителей общественного порядка за распитием спиртных напитков. Они не реагировали на замечания правоохранителей, нецензурно выражались и проявляли агрессию.

Дебоширов доставили в отделение для составления административных протоколов за хулиганство. Ими оказались мужчины 53, 33 и 24 лет.

По данному факту проводится проверка.

В начале мая полицейские задержали пьяного мужчину, вооруженного пистолетом, который пытался отобрать деньги у прохожего в переходе московского метро. В отношении нарушителя возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Разбой». Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

пьяные хулиганы Полиция Центральный административный округ (ЦАО)
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