VK запустил спецпроекты о кибербезопасности детей

Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Продукты и сервисы VK 1 июня запустили спецпроекты о кибербезопасности детей во время летних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 2 июня.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие более трех тысяч человек из Москвы и других крупных городов России, около 75 процентов родителей уверены, что их ребенок летом будет проводить время за компьютером. Причем более 30 процентов респондентов не знают, как защитить свое чадо от киберугроз или считают, что для безопасности детей доступ в интернет лучше ограничить.

Для того, чтобы рассказать взрослым о том, как говорить с подростками на тему кибербезопасности, VK запустил детскую версию проекта «День борьбы с кибербуллингом».

Кроме того, социальная сеть «ВКонтакте» выпустила специальный набор стикеров, средства от продажи которых будут направлены на поддержку проекта «Травли NET», а «Одноклассники» разработали квиз для родителей о безопасности детей в интернете.

Портал Mail.ru проверит знания пользователей о кибербезопасности с помощью тест-игры «Помогите детям не попасться в сети», а психотерапевт Юлия Федотова и глава фонда «Звезда» Анастасия Генералова 1 июня проведут эфир в «ОК» о безопасных и полезных стримах.

11 июня в Игре «Легенда: Наследие драконов» начнется благотворительная распродажа в пользу проектов, занятых решением проблемы трудного поведения подростков. Помимо этого, для пользователей сервисов VK подготовили несколько исследований, посвященных детской теме.

До этого компания VK выпустила новое приложение на платформе VK Mini Apps, которое поможет отыскать человека, если о нем мало информации или нет никаких контактов.