Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет с 3 по 6 июня

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Книжный фестиваль «Красная площадь» стал одним из знаковых культурных событий нашей страны. Традиционно в эти июньские дни Красная площадь превращается в грандиозный литературный праздник, который объединяет писателей, поэтов, переводчиков, издателей, библиотекарей, ведущих деятелей культуры – режиссеров, актеров, музыкантов, а также миллионы читателей – не только жителей и гостей столицы, но и почитателей книги из разных уголков России и мира. В этом году они также смогут присоединиться к фестивалю благодаря поддержке ведущих российских СМИ и трансляции в интернете. Более 400 отечественных издательств, среди которых московские и петербургские флагманы книжного рынка, а также издатели из более чем 60 российских регионов представят свои новинки – около 100 тысяч наименований книг художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы. В программе фестиваля заявлено более 500 мероприятий.

Праздник откроется выступлением Академического большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева под управлением заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Клевицкого и пианистки Екатерины Мечетиной. Специальными музыкально-литературными композициями будут отмечены юбилеи Корнея Чуковского, Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной. Среди знаковых юбилеев, которым будет посвящен целый цикл мероприятий, – 350-летие великого российского императора Петра I.

В дни «Красной площади» вновь состоится уникальный проект Фестиваль национальных литератур, призванный познакомить читателей с лучшими произведениями многоликой лиры России. 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, и это повод не только задать вопросы сохранения языкового и этнокультурного разнообразия, но и найти пути их решения. В программе Фестиваля национальных литератур – лекции, дискуссии, презентации книг, творческие встречи, языковые мастер-классы, концерты и мероприятия для юных читателей.

На протяжении всех дней фестиваля его гости смогут принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку книгу». В этом году все собранные в рамках акции книги будут переданы в дар детским медицинским учреждениям.

В рамках Книжного фестиваля будут работать традиционные площадки: «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нонфикшн», «Регионы России», «Антикварная и букинистическая книга», «Москва – литературный мегаполис», «История Отечества», «Музейная линия» и, конечно, «Главная сцена». Кроме того, в этом году на Красной площади развернется новая площадка «Научный лекторий» (совместно с Российским обществом «Знание»), где разговор пойдет об актуальных событиях и явлениях в мире науки и новых технологий. Астрономия, экология, биология, экономика, психология, история, химия – темы, которые затронут спикеры лектория, касаются самых разных областей современного знания.