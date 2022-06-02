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Более тысячи москвичей получат новые квартиры по реновации в июне

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более тысячи москвичей получат новые квартиры по реновации в июне
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Соболевский проезд, дом 20б Карта всех событий

Более тысячи жителей Москвы в июне 2022 года начнут переезд в новые квартиры по программе реновации. Для них построили три дома в Северном, Юго-Восточном и Новомосковском округах города, сообщил глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в четверг, 2 июня.

— Под заселение запланировано передать новостройки по адресам: Соболевский проезд, дом 20б на севере столицы, вторая улица Синичкина, дом пять на юго-востоке и поселок Знамя Октября, дом три, корпус один в ТиНАО, — уточнил Левкин.

По его словам, всего с начала реализации программы реновации в трех округах столицы под заселение передали 53 новостройки. На данный момент идет расселение 157 старых домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев 31 мая заявил, что жильцы более чем 500 старых домов получат новые квартиры в жилых объектах, построенных по программе реновации. Он отметил, что из 514 расселяемых объектов 95 уже демонтированы по технологии умного сноса.

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