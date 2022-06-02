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Спасатели вытащили двух тонувших людей из пруда на юге Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Спасатели вытащили двух тонувших людей из пруда на юге Москвы
Спасатели Карен Саркисян и Владимир Ерошин (слева направо) во время учений на воде / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Средний Царицынский пруд Карта всех событий

Столичные спасатели помогли двум молодым людям, которые тонули на Среднем Царицынском пруду в районе Орехово-Борисово Северное. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сигнал о тонущих поступил на поисково-спасательную станцию «Царицыно» поздно ночью 1 июня, уточнили в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в Среднем Царицынском пруду двух людей на расстоянии 20 и 30 метров от берега, которые звали на помощь.

Спасатель добрался до тонущих вплавь и вытащил обоих на сушу. Пострадавшими оказались 30-летний мужчина и 21-летний парень. Их доставили на спасательную станцию, где обогрели и напоили согревающим питьем. Купальщики не смогли объяснить, как именно оказались в воде. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщает Telegram-канал «ЧСтные Новости Москвы».

27 мая спасатели вытащили из воды автомобиль, который скатился в реку Зименку в Троицком и Новомосковском административных округах. Водитель утонувшего автомобиля не пострадал.

пруды Спасатели Район Орехово-Борисово Северное
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