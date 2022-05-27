Автомобиль скатился в реку в ТиНАО

Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

Россия, Москва, Новомосковский административный округ, река Зимёнка Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах автомобиль скатился в реку Зименку. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По данным ведомства, расчеты ПСО № 313 и 204 столичного пожарно-спасательного центра и водолазная группа станции «Центральная» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах прибыли на место происшествия.

В ходе спасательных работ водолазы подцепили машину с помощью лебедки и подняли транспортное средство со дна реки. Водитель утонувшего автомобиля, как уточняется, не пострадал, сообщает Telegram-канал «ЧСтные Новости Москвы».

Помимо этого, автомобиль упал в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга. По данным ведомства, около 04:00 по адресу Садовая улица, дом 42, водитель каршерингового автомобиля «Ниссан Кашкай» попытался скрыться от экипажа ДПС.

В воскресенье, 22 мая, столичные спасатели помогли тонувшему в районе Большого Каменного моста мужчине. В реке тонул мужчина 1995 года рождения. Его подняли на борт спасательного катера и доставили на поисково-спасательную станцию.