Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Автомобиль скатился в реку в ТиНАО

Араз Салехов
Происшествия
Автомобиль скатился в реку в ТиНАО
Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»
Россия, Москва, Новомосковский административный округ, река Зимёнка Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах автомобиль скатился в реку Зименку. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По данным ведомства, расчеты ПСО № 313 и 204 столичного пожарно-спасательного центра и водолазная группа станции «Центральная» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах прибыли на место происшествия.

В ходе спасательных работ водолазы подцепили машину с помощью лебедки и подняли транспортное средство со дна реки. Водитель утонувшего автомобиля, как уточняется, не пострадал, сообщает Telegram-канал «ЧСтные Новости Москвы».

Помимо этого, автомобиль упал в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга. По данным ведомства, около 04:00 по адресу Садовая улица, дом 42, водитель каршерингового автомобиля «Ниссан Кашкай» попытался скрыться от экипажа ДПС.

В воскресенье, 22 мая, столичные спасатели помогли тонувшему в районе Большого Каменного моста мужчине. В реке тонул мужчина 1995 года рождения. Его подняли на борт спасательного катера и доставили на поисково-спасательную станцию.

Автомобили Москва падение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте