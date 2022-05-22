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Спасатели помогли тонувшему в Москве-реке мужчине

Евгений Белоусов
Происшествия
Спасатели помогли тонувшему в Москве-реке мужчине
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Большой Каменный мост Карта всех событий

Московские спасатели помогли тонувшему в районе Большого Каменного моста мужчине. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— По тревоге вышла дежурная смена спасателей. На месте происшествия, в 40 метрах от берега, на судовом ходу был обнаружен человек, — говорится в сообщении.

Тонувшим оказался мужчина 1995 года рождения. Его подняли на борт спасательного катера и доставили на поисково-спасательную станцию. Там ему оказали первую помощь, после чего доставили в больницу, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

До этого работники поисково-спасательной станции «Крымский мост» 21 мая спасли женщину, по неосторожности упавшую в Москву-реку. По словам самой девушки, она оказалась в реке случайно: пыталась достать телефон, который упал в воду.

13 мая спасатели помогли мужчине, упавшему в Москву-реку возле парка «Музеон». Выехавшие на место спасатели нашли молодого человека в воде и помогли ему подняться на борт катера, доставив на спасательную станцию.

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