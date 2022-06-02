Астролог Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака на июнь

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Тамара Глоба рассказала о том, что будет происходить со знаками зодиака в июне 2022 года.

Согласно ее прогнозу, в этом месяце всех будут ожидать перемены, которые, в первую очередь, коснутся вопросов обучения, коммуникации и торговых отношений. В это время заявят о себе новые лидеры, которые будут биться за власть, многие из них будут иметь отношение к военному делу. Также в этот период стоит уделить внимание здоровью детей.

Для рожденных под знаком Овен июнь — время активного развития, в котором помогут высшие силы. Это время прибыли, строительства и интересных договоров. В то же время это период для подарков и любви. В конце месяца нужно быть внимательным в толпе и не вступать в открытые конфликты.

Тельцов в июне ожидает прибыть, которую принесет их интеллект и работоспособность. Это период личных дел — Тельцы будут притягивать внимание окружающих, им будут признаваться в любви и делать предложения, но нужно избегать опасных связей и сомнительных контактов. Во второй половине июня ожидается возвышение в делах, учебе и отношениях с окружающими.

У Близнецов в июне наметятся планы и проекты, реализовать которые помогут успешные и авторитетные друзья. Работа над новыми идеями займет первую половину месяца, а во второй ожидается приятный доход и новые возможности для заработка.

Раки в июне будут строить новые карьерные планы, но в это же время их будут контролировать и указывать на промахи и ошибки. Раки будут строить свое будущее с новыми людьми. Это может касаться и личных отношений. Нужно быть внимательней в первой декаде в поездках. Также этот период нужно использовать для здоровья.

Для Львов июнь — это период двойственный. С одной стороны, это успех вдали от дома, в поездках помогают друзья и вышестоящие силы. Львов ждет успех и коллективная прибыль. Это период, когда нужно задуматься о карьере. Также Львы задумаются о проблемах дома, и встанет вопрос выбора между работой и семьей. В путешествиях нужно быть осторожными. В конце месяца особое внимание нужно уделить своему кошельку.

Девы в июне будут путешествовать и договариваться с деловыми партнерами. Встанет выбор между старой связью и новыми отношениями. В то же время, это хорошая возможность для прибыли, но весь месяц нужно будет тратить большое количество средств. В конце июня будьте внимательны к друзьям и не ссорьтесь с теми, кого любите.

У Весов в июне будут перемены и подведение итогов. Наиболее сложные моменты в финансах и личных отношениях придутся на конец июня. Также это период трудностей, а работа удачна только в коллективе с людьми авторитетными и успешными. Во второй половине месяца придет прибыть, откроются новые возможности, которые с осени принесут успех.

Скорпионов в июне ожидают перемены в отношениях с близкими. Первая половина месяца принесет много споров. Постарайтесь выдержать паузу и не ссорьтесь с теми, кто вам дорог. В середине месяца назреет конфликт, который будет касаться личной жизни, здоровья и путешествий. Особенно внимательными нужно быть на дороге. Июнь — это период упорной работы, но не стоит забывать о состоянии здоровья.

Для Стрельцов июнь — это период творческой и деловой активности. Весь месяц они будут заниматься новыми проектами. Это период внимания к творческой деятельности, успеха в личных делах, путешествиях и спорте. Стрельцы смогут заработать и извлечь выгоду от недвижимости. В начале месяца нужно обратить внимание на здоровье детей и беречь деньги.

Козероги в июне займутся ремонтом и недвижимостью. Это удачное время для любви и детей, возможно зачатие, но трудности в личных отношениях в середине месяца могут обеспокоить. Ожидаются трудности в поездках. Во второй половине месяца ожидается прибыть от работы.

Водолеи в июне много внимания будут уделять детям и любимым людям. Это время для обустройства жилья и гостей, много времени можно посвящать родственникам. Вторая половина месяца принесет новые знакомства, яркие встречи и путешествия, но поездки могут обернуться проблемами со здоровьем. Внимательными нужно быть во время отдыха у воды.

Для рожденных под знаком Рыбы июнь принесет возможности для обучения, преподавания. В то же время это период хорошего заработка: дороги принесут любовь и поддержку. Во второй половине июня лучше заняться жилищными вопросами. В этот же период нужно помогать любимым, следить за их здоровьем и быть для них ангелом-хранителем.

Психолог и нумеролог Эндже Гарифуллина составила гороскоп на июнь 2022 года. По словам эксперта, в июне будет преобладать «вибрация цифры 3», а это указывает на проявление творческой активности, инициативности, индивидуальности и самовыражения.