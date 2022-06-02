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В Жуковском представили самолет, который можно разметить в гараже

Ирина Игнатенко
Технологии
В Жуковском представили самолет, который можно разметить в гараже
Фото: РИА Новости

В технопарке ЦАГИ в Жуковском состоялся ежегодный технологический форум «День резидента». В рамках мероприятия был представлен самолет, который поместится в обычном гараже.

Самолет получил название «Сигма-7». Этот совместный проект технопарка, ЦАГИ и компании НИК.

Новая разработка российских ученых позиционируется как «домашний», или транспорт выходного дня. За счет уникальной особенности данного летательного аппарата — складывания крыла, его можно держать в гараже.

Крыло этой разновидности самолета поворачивается вдоль оси, оно складывается по длине фюзеляжа. Кроме того, данный летательный аппарат обладает мощной механизацией, позволяющей использовать его на очень коротких взлетно-посадочных полосах. Таким образом самолет может взлететь даже с обычного поля, передает РИАМО.

Из-за санкций отечественная гражданская авиация, флот которой примерно на 90 процентов состоит из импортных Boeing и Airbus, оказалась в сложном положении. В связи с этим эксперт по авиационному транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. перечислил самолеты, на которых будут летать россияне.

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