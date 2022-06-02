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Эксперт назвал самолеты, на которых будут летать россияне

Илья Ашуров
Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт назвал самолеты, на которых будут летать россияне
Фото: Unsplash

Из-за санкций отечественная гражданская авиация, флот которой примерно на 90 процентов состоит из импортных Boeing и Airbus, оказалась в сложном положении. В связи с этим эксперт по авиационному транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. перечислил самолеты, на которых будут летать россияне.

В постсоветское время в России разработали только два гражданских самолета — ближнемагистральный Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и среднемагистральный MC-21, которые планируется начать производит в 2024 году.

— SSJ-100 — абсолютно современный, экологичный и безопасный самолет, который ничем не уступает аналогичным моделям Boeing, Airbus и Embraer. К тому же это единственный российский самолет, сертифицированный в Европе. На сегодняшний день это надежный самолет, — отметил эксперт.

В свою очередь для МС-21 российские инженеры разработали различного рода системы, уникальное композитное крыло и прошедший испытания двигатель ПД-14. По словам Гусарова, данный лайнер является лучшим в своем классе в мире, а модифицировать его можно еще 30-40 лет.

Эксперт также подчеркнул, что обсуждаются варианты производства самолетов, которые проектировались еще в СССР — Ил-96 (дальнемагистральный), Ту-214 (среднемагистральный) и Ил-114 (ближнемагистральный).

До этого стало известно, что Китайская авиакомпания Hainan Airlines планирует запустить грузовые рейсы между Пекином и Москвой в ближайшее время.

Россия Авиация Самолеты
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