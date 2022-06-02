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Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустит грузовые рейсы между Пекином и Москвой

Лейла Алиева
Общество
Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустит грузовые рейсы между Пекином и Москвой
Фото: depositphotos

Китайская авиакомпания Hainan Airlines готовится запустить грузовые рейсы между Пекином и Москвой в ближайшее время. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил руководитель представительства авиакомпании в России Чжан Тье.

— В ближайшее время мы планируем запустить грузовые рейсы между Пекином и Москвой. Уже есть несколько заказчиков. Дата запуска пассажирских рейсов пока неизвестна, — передает слова Чжан Тье агентство городских новостей «Москва».

Политолог Людмила Кравченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему поставки из Китая упали более чем на четверть. Она отметила, что падение поставок из Китая связано как с внешним, «санкционным фактором», так и с внутренней рыночной конъюнктурой в России. Так, одна из внутрироссийских причин сокращения поставок — рыночная неопределенность. Как полагает эксперт, на фоне нестабильной экономической ситуации у российских компаний нет четкого понимания стратегии инвестирования средств.

До этого национальный турецкий перевозчик — авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) отменила требование предоставлять ПЦР-тест или тест на антиген для въезда в Турцию.

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