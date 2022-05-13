Выжидательная позиция: почему поставки из Китая упали более чем на четверть

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На фоне сложившейся экономической ситуации поставки из Китая в Россию сократились более чем на четверть. При этом в Пекине неоднократно заявляли, что не собираются участвовать в санкционной войне против России. «Вечерняя Москва» попыталась разобраться в причинах падения импорта из Поднебесной.

По данным китайской таможни, на которые ссылается Reuters, в апреле этого года поставки из Китая в Россию упали на 25,9 процента в долларовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основу китайского экспорта в нашу страну составляет электромеханическая продукция: транспортные средства, электроника и машинное оборудование.

При этом в обратном направлении товарный поток наоборот увеличился. Так, в прошлом месяце импорт из России в Китай вырос на 56,6 процента. Основные поставляемые ресурсы: нефть, газ, уголь и сельскохозяйственные культуры.

Отдельно стоит обратить внимание на трансграничную онлайн-торговлю. После отказа платежных систем Visa и Mastercard проводить платежи россиян за пределами страны она резко упала. По данным Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в марте граждане России совершили на 55 процентов меньше покупок, чем в том же месяце 2021 года. При этом почти все покупки россиян — 98 процентов — в зарубежных интернет-магазинах приходятся на AliExpress.

В пресс-службе «AliExpress Россия» «ВМ» не смогли предоставить статистику заказов, однако сообщили, что «доставка заказов осуществляется в стандартные сроки».

В беседе с «ВМ» политолог Людмила Кравченко отметила, что падение поставок из Китая связано как с внешним, «санкционным фактором», так и с внутренней рыночной конъюнктурой в России.

— Учитывая сложившиеся обстоятельства можно констатировать, что китайские компании в самостоятельном порядке принимали решения по сокращению поставок или по отказу в них, — объясняет собеседница «ВМ». — Делали они это из-за опасений попасть под вторичные санкции США и Евросоюза. Таким образом, контрагенты из КНР заняли выжидательную позицию, чтобы посмотреть на примере третьих стран, насколько по ним могут ударить контакты с Россией.

Одна из внутрироссийских причин сокращения поставок — рыночная неопределенность. Как полагает эксперт, на фоне нестабильной экономической ситуации у российских компаний нет четкого понимания стратегии инвестирования средств. Они предпочитают сокращать инвестиции в основной капитал.

Еще одна причина — падение спроса. В марте в период валютного колебания был покупательский бум бытовой техники. «Инвестируя» в электронику, россияне пытались сохранить свои сбережения. После перенасыщенного спроса в марте наступил вполне логичный спад, в том числе и на технику из Китая, отмечает Кравченко.

По ее словам, логистические трудности не стоит считать причиной спада в торговле между Россией и Китаем:

— Проблемы с доставкой грузов из Китая незначительны. В настоящее время действуют несколько погранпереходов. Кроме того, функционируют все способы сообщения между странами: воздушный, морской и сухопутный.

Китай и Россия видят друг в друге стратегических партнеров, что в очередной раз было зафиксировано в начале февраля в ходе встречи руководителей двух стран. В совместном коммюнике, выпущенном по итогам той встречи, в частности, говорится о том, что стороны готовы «укреплять партнерский диалог и координацию позиций по торгово-экономическим вопросам». После начала российской спецоперации на Украине руководство Китая заявило, что торговля с Россией будет продолжаться в обычном режиме.