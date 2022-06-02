Велопрокатом в Москве воспользовались более полумиллиона раз с начала года

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пользователи столичного велопраката с начала 2022 года совершили более 500 тысяч поездок. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 2 июня.

— В Москве установлено 727 станций проката, доступно около семи тысяч велосипедов. С начала года прокатом воспользовались более полумиллиона раз. Если вы еще не активный велопользователь, то Всемирный день велосипеда — отличный повод, чтобы попробовать им стать, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Всемирный день велосипеда отмечается 3 июня. В честь праздника «Велобайк» запустил промо-тариф. Стоимость проката за четыре часа — 400 рублей. Время нужно потратить за два дня. Если лимит исчерпан, то будет взиматься поминутная оплата — 4 рубля. Промо-тариф распространяется и на механические, и на электрические велосипеды, отмечается в сообщении дептранса.

До этого сообщалось, что чат-бота Александру обучат отвечать на вопросы о поездках на самокатах и велосипедах. Это сделают при помощи пользователей онлайн-платформы «Город заданий».