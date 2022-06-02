Экс-чиновницу из Россельхознадзора осудили за взятку в Москве

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Суд признал бывшую служащую Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям виновной в получение взятки и приговорил ее к условному сроку. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2020 года старший государственный инспектор отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля оформила за вознаграждение ветеринарные назначения и удостоверения, которые необходимы для проведения ветеринарно-санитарной обработки железнодорожных вагонов. За свои услуги чиновница получила 110 тысяч рублей.

Ее задержали с поличным правоохранители на станции Москва-Ленинградская.

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок два года, уточнили в ведомстве.

30 мая астраханский суд приговорил главу местной таможни, генерал-майора Ильдара Саидова к семи годам колонии строгого режима за получение взятки. Сотрудники ФСБ задержали фигуранта дела в прошлом году при получении взятки за покровительство контрабандистов и превышение должностных полномочий.