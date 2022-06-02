Замену асфальта начали на Ярославском шоссе в столице

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Специалисты в рамках текущего ремонта дорог начали обновлять асфальт на Ярославском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 2 июня.

Работы начались в конце апреля. Специалисты работают в ночное время и уже успели отремонтировать более миллиона квадратных метров асфальта.

— На всей протяженности Ярославского шоссе уберут колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры. После обновления дороги на асфальт нанесут новую дорожную разметку, — говорится в сообщении.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что работы ведутся на 52 объектах столицы, при этом ремонт на 54 дорожных участках уже завершен.

В России могут появиться дороги, целиком или частично выполненные из пластика. Соответствующий проект разработали специалисты Управления дорог и транспорта Липецкой области. О том, насколько долговечными могут оказаться такие дороги, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал инженер-технолог Илья Иванов.

По мнению специалиста, самый долговечный вариант — цементобетонная дорога.