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Врач рассказала, какими продуктами с фруктозой нельзя злоупотреблять

Лала Манушакян

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач рассказала, какими продуктами с фруктозой нельзя злоупотреблять
Фото: Unsplash

В некоторых пищевых изделиях содержится фруктоза, которая при переизбытке в организме может пагубно влиять на здоровье. Врач-эндокринолог Наталья Либеранская составила список таких продуктов и рассказала об их особенностях.

— Фруктоза во фруктах находится не в свободном виде, она связана с клетчаткой. Это замедляет ее метаболизм, а значит, и негативные последствия. Важнее исключить продукты питания, содержащие сахар и фруктозу, — пояснила медик.

По ее словам, фруктоза содержится в составе десертных винных напитков, в кленовом сиропе, который используется как подсластитель, в конфетах, сладких газировках, энергетиках и жевательной резинке. Даже белый сахар содержит в себе 50 процентов глюкозы и 50 фруктозы. Мед состоит из фруктозы на 80 процентов.

Эндокринолог рекомендовала людям с лишним весом, а также страдающим заболеваниями сердца и сахарным диабетом употреблять не более 10–20 граммов фруктозы в сутки. Здоровым людям можно съедать до 30–40 граммов в день, передает MedikForum.

До этого диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», чем переизбыток сахара опасен для организма.

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