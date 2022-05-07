«Разъедает сосуды»: диетолог Соломатина объяснила, чем опасен переизбыток сахара для организма

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Когда мы едим сладкое, то резкий скачок глюкозы в мозгу вызывает потребность в дополнительной «дозе», и человек испытывает желание съесть больше, чем ему требуется на самом деле. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», чем переизбыток сахара опасен для организма.

— Добавленный сахар содержится в конфетах, печенье, белой муке, обработанных крупах. Мы просто не можем это количество энергии израсходовать: за мамонтами не бегаем, от диких зверей не спасаемся. Сахар остается в кровяном русле и фактически «разъедает» эндотелий сосудов, вызывает микровоспаления, — отметила Соломатина.

По словам диетолога, организм пытается как-то «залепить» это холестерином, который в воспаленной печени синтезируется неправильно. После этого возникает атеросклеротическая бляшка, которая может привести к инфаркту и инсульту.

Кроме того, Соломатина объяснила, сколько сахара в день можно есть без вреда для здоровья. По ее словам, здоровый человек молодого возраста, занимающийся спортом, может позволить себе до 60 граммов сахара в день. Однако людям старшего возраста или тем, у кого есть некоторые заболевания, употребление сахара стоит ограничить.

До этого врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить тягу к сладкому и быстрым углеводам. Головной мозг и ЦНС имеют основной источник энергии — глюкозу. Однако она содержится не только в шоколаде и белом хлебе, но и в макаронах из твердых сортов пшеницы, кашах и хлебе серого цвета, а также в овощах и фруктах.