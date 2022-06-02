Новую платформу открыли на станции Крюково

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Новую платформу № 4 открыли на железнодорожной станции Крюково в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 2 июня.

На новую платформу будут приходить поезда из городов Клин, Тверь и Конаково.

— К платформе ведет временный пешеходный мост. Кроме того, у входа со стороны Крюковской площади заработали четыре новые кассы и десять билетных автоматов, что позволит пассажирам приобретать билеты, не переходя на противоположную сторону станции, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

30 мая сообщалось, что специалисты завершают работы по строительству временной пассажирской инфраструктуры новой станции Ольгино четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Железнодорожники построили временную деревянную платформу островного типа длиной 180 метров и мост из металлоконструкций. Остановочный пункт откроется в первой половине июня.

По плану на месте временных конструкций появятся две новые платформы, мост-конкорс, 15 эскалаторов и семь лифтов.