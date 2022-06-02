США внесли в санкционный список более 70 юрлиц из России и Белоруссии

Фото: Unsplash

Министерство торговли США расширили санкционный список против России и Белоруссии, в который включили более 70 юридических лиц. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в Белом доме.

— Министерство торговли США еще сильнее ограничивает возможности российских вооруженных сил получать технологии и другие наименования, необходимые им для продолжения своей агрессии и проецирования силы. Новые ограничения включают добавление 71 лиц в РФ и Белоруссии в (санкционный) список организаций, — говорится в сообщении.

Теперь эти организации не смогут приобретать товары или продукты американского производства, которые были получены с использованием определенных технологий или программного обеспечения США, передает РИА Новости.

В этот же день США расширили санкционный список против России, включив туда официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Кроме того в стране ввели санкции в отношении горно-металлургической компании «Северстали» и золотодобытчика Nordgold. Американский Минфин установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа.