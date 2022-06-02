Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

США внесли в санкционный список более 70 юрлиц из России и Белоруссии

Лейла Алиева
В мире
США внесли в санкционный список более 70 юрлиц из России и Белоруссии
Фото: Unsplash

Министерство торговли США расширили санкционный список против России и Белоруссии, в который включили более 70 юридических лиц. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в Белом доме.

— Министерство торговли США еще сильнее ограничивает возможности российских вооруженных сил получать технологии и другие наименования, необходимые им для продолжения своей агрессии и проецирования силы. Новые ограничения включают добавление 71 лиц в РФ и Белоруссии в (санкционный) список организаций, — говорится в сообщении.

Теперь эти организации не смогут приобретать товары или продукты американского производства, которые были получены с использованием определенных технологий или программного обеспечения США, передает РИА Новости.

В этот же день США расширили санкционный список против России, включив туда официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Кроме того в стране ввели санкции в отношении горно-металлургической компании «Северстали» и золотодобытчика Nordgold. Американский Минфин установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа.

Белоруссия Санкции США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте