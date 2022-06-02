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США ввели санкции против Захаровой и еще 16 россиян

Евгений Белоусов
В мире
США ввели санкции против Захаровой и еще 16 россиян
Фото: МИД РФ

США расширили санкционный список против России, в который включили официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе Минфина США.

Также США вводят санкции в отношении горно-металлургической компании «Северстали» и золотодобытчика Nordgold. Американский Минфин установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа.

Кроме того, в санкционный список США попали семь яхт и три самолета. Персональные санкции были также наложены на народного артиста России Сергея Ролдугина и бизнесмена Года Нисанова.

Однако Вашингтон сделал исключение из санкций для транзакций, связанных с выплатами пенсий американским лицам, передает ТАСС.

В этот же день сообщалось, что послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России. Уточняется, что новый пакет антироссийских санкций включает в себя и частичное эмбарго на нефть.

Напомним, президент США Джозеф Байден заявил, что власти страны допускают возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта. По его словам, американские власти вместе с союзниками ищут варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне ситуации на Украине и санкций против РФ.

Санкции Россия США
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