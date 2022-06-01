Байден допустил возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что на Западе обсуждается возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

Он дал понять, что Америка вместе с союзниками ищет варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне ситуации на Украине и санкций против РФ, затрагивающих поставки энергоносителей.

— У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене, — сказал американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, если такое решение примут, то РФ сохранит возможность экспортировать нефть, но по «цене значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».

31 мая сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) предложит ввести пошлины на российскую нефть, если представители стран Евросоюза не смогут договориться насчет сроков прекращения трубопроводных поставок, которые не попали под эмбарго Евросоюза. По информации источника газеты Financial Times, члены ЕК будут готовы согласовать пошлины, если Венгрия не будет согласна обозначить четкие сроки отказа от получения энергоресурса по трубопроводу «Дружба».