Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Байден допустил возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной

Юлия Курганова
В мире
Байден допустил возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной
Фото: flickr/whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что на Западе обсуждается возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

Он дал понять, что Америка вместе с союзниками ищет варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне ситуации на Украине и санкций против РФ, затрагивающих поставки энергоносителей.

— У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене, — сказал американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, если такое решение примут, то РФ сохранит возможность экспортировать нефть, но по «цене значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».

31 мая сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) предложит ввести пошлины на российскую нефть, если представители стран Евросоюза не смогут договориться насчет сроков прекращения трубопроводных поставок, которые не попали под эмбарго Евросоюза. По информации источника газеты Financial Times, члены ЕК будут готовы согласовать пошлины, если Венгрия не будет согласна обозначить четкие сроки отказа от получения энергоресурса по трубопроводу «Дружба».

Цены Нефть Джо Байден
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте