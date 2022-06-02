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Трассу М12 полностью откроют в 2024 году

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Общество
Трассу М12 полностью откроют в 2024 году
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты поэтапно завершат строительство основного хода трассы М12 в 2023 году, а в 2024 году закончат все работы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания по вопросам дорожного строительства при участии президента России Владимира Путина.

— В этом году мы хотим открыть уже самый напряженный участок от кольцевой дороги (Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) — прим. «ВМ») до бетонной дороги (трасса А108 — прим. «ВМ») в Московской области. В этом году также планируем открыть обход Владимира. Основной ход (трассы М12 — прим. «ВМ») хотим завершить поэтапно в 2023 году, а в 2024 году закончить полностью все работы, — отметил Хуснуллин.

Он добавил, что в активной фазе также находятся работы по строительству участка М12 от Казани до Екатеринбурга, передает агентство городских новостей «Москва».

2 июня Владимир Путин поручил Кабмину утвердить пятилетний план дорожного строительства, объем которого составит более 13 триллионов рублей.

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