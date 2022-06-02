Путин поручил утвердить пятилетний план дорожного строительства

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 июня, поручил кабмину утвердить пятилетний план дорожного строительства, объем которого составит более 13 триллион рублей.

— Прошу правительство утвердить этот план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023-2027 годы, — отметил он.

По словам главы государства, в документе необходимо обозначить перечень объектов, которые планируется построить, реконструировать или отремонтировать. Кроме того, он порекомендовал сформировать перечень дополнительных объектов, передает ТАСС.

До этого Путин отметил, что в стране есть все возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне. При этом соблюдать все экологические нормы, а также выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об увеличении затрат на строительство дорог. По его словам правительство России активно работает над созданием мер, позволяющих не замедлять проекты по строительству дорог, несмотря на возможное изменение цен в сторону повышения.