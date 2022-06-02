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Путин: Россия может строить дороги на высочайшем уровне

Евгений Белоусов
Общество
Путин: Россия может строить дороги на высочайшем уровне
Фото: Администрация президента РФ

У России есть все возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, безопасности, — заявил глава государства.

Об этом Путин рассказал на совещании по вопросам дорожного строительства, передает РИА Новости.

Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство России активно работает над созданием мер, позволяющих не замедлять проекты по строительству дорог, несмотря на возможное изменение цен в сторону повышения.

В понедельник, 30 мая, представитель Кремля заявил, что в России нет каких-либо объективных причин для возникновения дефолта, поскольку у государства есть средства для оплаты внешнего долга.

Россия Владимир Путин Дороги
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