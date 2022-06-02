Бывшего зампрокурора Новосибирской области объявили в международный розыск

Фото: СК РФ

СК РФ объявил в федеральный и международный розыск экс-заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок по делу о коррупции. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Кузьменок заочно предъявлено обвинение в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере». На момент преступления женщина занимала должность первого зампрокурора Новосибирской области.

Других подробностей источник агентства не сообщил.

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Кузьменок «на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента задержания на территории РФ». Постановление суда не вступило в законную силу. В пресс-службе суда также подтвердили объявление бывшего представителя надзорного ведомства в международный розыск.

Согласно инкриминируемой статье, Кузьменок грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.

В 2016 году президент России Владимир Путин присвоил Кузьменок чин государственного советника юстиции 3-го класса (соответствует званию генерал-майора). На тот момент она стала второй женщиной-генералом в Новосибирской области, уточняет ТАСС.

30 мая астраханский суд приговорил главу местной таможни, генерал-майора Ильдара Саидова к семи годам колонии строгого режима за получение взятки. Сотрудники ФСБ задержали фигуранта дела в прошлом году при получении взятки за покровительство контрабандистов и превышение должностных полномочий.