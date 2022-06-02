Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Бывшего зампрокурора Новосибирской области объявили в международный розыск

Анастасия Колоскова
Происшествия
Бывшего зампрокурора Новосибирской области объявили в международный розыск
Фото: СК РФ

СК РФ объявил в федеральный и международный розыск экс-заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок по делу о коррупции. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Кузьменок заочно предъявлено обвинение в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере». На момент преступления женщина занимала должность первого зампрокурора Новосибирской области.

Других подробностей источник агентства не сообщил.

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Кузьменок «на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента задержания на территории РФ». Постановление суда не вступило в законную силу. В пресс-службе суда также подтвердили объявление бывшего представителя надзорного ведомства в международный розыск.

Согласно инкриминируемой статье, Кузьменок грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.

В 2016 году президент России Владимир Путин присвоил Кузьменок чин государственного советника юстиции 3-го класса (соответствует званию генерал-майора). На тот момент она стала второй женщиной-генералом в Новосибирской области, уточняет ТАСС.

30 мая астраханский суд приговорил главу местной таможни, генерал-майора Ильдара Саидова к семи годам колонии строгого режима за получение взятки. Сотрудники ФСБ задержали фигуранта дела в прошлом году при получении взятки за покровительство контрабандистов и превышение должностных полномочий.

международный розыск федеральный розыск Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте