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Кадышева отметила день рождения в новом образе

Лала Манушакян
Общество
Кадышева отметила день рождения в новом образе
Фото: Telegram / Надежда Кадышева

Советская и российская певица Надежда Кадышева отметила свой 63-й день рождения и поделилась с подписчиками фотографиями в праздничном платье.

— Дорогие мои! В свой день рождения хочу пожелать вам счастья, здоровья и, конечно же, любви! Спасибо за ваши теплые пожелания, я все читаю, — написала артистка в своем Telegram-канале.

На фото Кадышева позирует в удлиненном платье, которое состоит из пиджака цвета фуксии и классической рубашки, что создает контраст и выделяет певицу.

Лаконичная прическа подчеркивает яркий макияж именинницы, а на заднем плане видны пышные букеты роз. Новый имидж певицы получился неброским и ярким одновременно.

Кадышева отметила день рождения в новом образе Фото: Telegram / Надежда Кадышева

В Сети появились слухи, что в 2018 году Кадышева перенесла сердечный приступ. Однако сын артистки объяснил, что та стала реже появляться на публике в связи с пандемией.

До этого народный артист России Николай Басков заявил о планах создать собственную кинокомпанию.

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