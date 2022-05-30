Стало известно о желании Баскова создать свою кинокомпанию

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Народный артист России Николай Басков планирует создать собственную кинокомпанию. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила его пресс-секретарь Марина Наумова.

— На самом деле, он (Басков. — Прим. «ВМ») мечтает снять кино. Вероятнее всего, он будет выступать в роли продюсера в своей кинокомпании, а также может там сыграть, потому что является профессиональным актером. Режиссером — вряд ли, хотя, кто знает, Басков — талантливый человек, — цитирует Наумову РИА Новости.

На днях Басков предложил провести перепись всех музыкантов страны. По его словам, это позволит лицензировать артистов.

До этого исполнитель сообщил, что звезды российской эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию. Она объединит всех, кто выступает против отмены русской культуры в мире. Басков отметил, что объединение будет заниматься оказанием поддержки талантливым молодым артистам.

Также музыкант поддержал идею организовать в России международный конкурс по аналогии с Евровидением. По словам певца, России нужен свой конкурс, в котором могли бы принимать участие музыканты из дружественных стран и исполнять композиции на русском языке. Басков убежден, что это бы способствовало популяризации российской культуры.