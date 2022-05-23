Басков поддержал идею создания аналога Евровидения в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Николай Басков поддерживает озвученную ранее Ларисой Долиной идею организовать в России международный конкурс по аналогии с Евровидением.

По словам певца, России нужен свой конкурс, в котором могли бы принимать участие музыканты из дружественных стран и исполнять на нем композиции на русском языке. Басков убежден, что это бы способствовало популяризации российской культуры.

— В этом начинается взаимоотношение культуры, начинается распространение уважения к русским и русской культуре, — цитирует исполнителя Пятый канал.

Басков добавил, что вопрос создания конкурса обсуждается с другими членами Российской музыкальной ассоциации — Григорием Лепсом, Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной, Олегом Газмановым и Александром Маршалом.

Предложение создать российский аналог Евровидения высказала 19 мая певица Лариса Долина во время пресс-конференции по вопросу создания Российской музыкальной ассоциации.

13 мая певец Николай Басков сообщил, что звезды российской эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, которая объединит всех, кто выступает против отмены русской культуры в мире. Он отметил, что объединение будет заниматься оказанием поддержки талантливым молодым артистам.