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Басков предложил создать реестр российских исполнителей

Александр Афонин
Общество
Басков предложил создать реестр российских исполнителей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Народный артист России Николай Басков предложил провести перепись всех музыкантов страны. По его словам, это позволит лицензировать артистов.

— Лицензирование позволит переписать всех талантливых музыкантов, все коллективы. Все, которые есть у нас в стране. Это будет огромная база данных, — сказал он.

Народный артист отметил, что лицензирование можно сравнить с получением водительских прав. Это позволит получать определенные привилегии и фиксировать нарушения.

Помимо этого, реестр артистов позволит упростить работу с концертными площадками, организациями и коммерческими предложениями, передает Пятый канал.

До этого Николай Басков сообщил, что звезды российской эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию. Она объединит всех, кто выступает против отмены русской культуры в мире. Он отметил, что объединение будет заниматься оказанием поддержки талантливым молодым артистам.

18 мая художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что запрет на русскую культуру можно ввести на официальном уровне, однако отменить ее полностью невозможно.

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