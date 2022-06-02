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Никас Сафронов допустил возвращение Аллы Пугачевой в Россию

Анастасия Колоскова
Общество
Никас Сафронов допустил возвращение Аллы Пугачевой в Россию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский художник Никас Сафронов высказал свое мнение относительно ситуации с отъездом из России Аллы Пугачевой и предположил, что Примадонна рано или поздно вернется на родину.

— Это ее личное дело, она сама знает, что делает. Она была, она есть. Максим — ее муж, был ведущим. Ну что он создал такое великое? Ну, уехал и уехал. Я думаю, Алла вернется, — цитирует деятеля культуры «MK».

Сафронов признался, что тоже может похвастаться недвижимостью за рубежом. По его словам, у него есть жилье в Греции, а, кроме того, в настоящий момент он строит дом в Турции. Художник отметил, что у него нет опасений относительно судьбы своей заграничной недвижимости на фоне текущей ситуации, так как он верит «в свою звезду». При этом он подчеркнул, что не планирует покидать Россию.

Известно, что Пугачева уже три месяца находится в Израиле. Туда она уехала вместе со своим мужем Максимом Галкиным и их детьми Лизой и Гарри.

Музыкант и певец Юрий Лоза в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что появившаяся на фасаде телецентра «Останкино» нецензурная надпись, посвященная Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, является спланированной акцией, которую могла организовать сама артистка.

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