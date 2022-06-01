«Человек ушел»: Лоза призвал оставить Пугачеву в покое

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Появившаяся на фасаде телецентра «Останкино» нецензурная надпись, посвященная Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, является спланированной акцией, которую могла организовать сама артистка. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил музыкант и певец Юрий Лоза.

Бегущая строка с обращением к Пугачевой появилась в конце мая на фасаде телецентра «Останкино». Позднее Примадонна прокомментировала инцидент.

Лоза отметил: несмотря на то, что Пугачева давно покинула сцену и уже не живет в России, в Сети то и дело появляются новые инфоповоды, связанные с ней:

— Человек ушел давно из профессии, отстаньте от нее. Конечно, я считаю, что писать такое — это неправильно. Но у меня другой вопрос: зачем напоминать о человеке, который давно не является частью большой сцены? Да, она была гениальна в свое время, но это время прошло.

Лоза допустил, что акцию с надписью могла организовать сама знаменитость.

— Вы понимаете, Пугачевой в стране нет, а ее везде и все обсуждают. Какой в этом смысл? Значит, это кому-то нужно? Я даже допускаю, что сама Алла Борисовна могла финансировать такую акцию со скандальными надписями, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание, — заявил музыкант.

Он также призвал не привлекать лишнего внимания к Пугачевой и позволить ей наслаждаться жизнью.

Певица уже три месяца находится в Израиле. Туда она уехала вместе со своим мужем Максимом Галкиным и их детьми Лизой и Гарри.