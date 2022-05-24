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«Поуехавшие»: чем занимаются звезды шоу-бизнеса после отъезда из России

Анастасия Харламова
Общество
«Поуехавшие»: чем занимаются звезды шоу-бизнеса после отъезда из России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За последние несколько месяцев некоторые звезды российского шоу-бизнеса приняли решение об отъезде из страны. Одними из самых популярных направлений для переезда оказались Израиль и страны Европы. «Вечерняя Москва» разобралась, чем теперь артисты занимаются за границей.

Андрей Макаревич

Певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич уехал жить в Израиль в начале марта. Практически сразу после воссоединения семьи его четвертая жена, 37-летняя журналистка Эйнат Кляйн, родила в Тель-Авиве сына. Артист наслаждается жизнью с супругой и новорожденным ребенком на берегу Средиземного моря. Но и про работу Макаревич не забывает. Певец признался, что продолжает заниматься творчеством. По его словам, он работает над записью своей старой композиции «Ночь» на иврите.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин уже несколько месяцев живут в Израиле. Звездная пара утверждает, что уехала с детьми на летний отпуск и занимается здоровьем. Судя по снимкам в социальных сетях, Примадонна наслаждается отдыхом в окружении близких. Однако Максим Галкин планирует скоро продолжить свою творческую деятельность. Певец готовится дать 13 концертов в Израиле в июне.

Рената Литвинова и Земфира

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова и певица Земфира уехали жить во Францию в конце февраля. Сразу после отъезда Литвинова попала в больницу. В своем Telegram-канале артистка рассказала, что продолжает проходить лечение и работает. Она пишет сценарий для одного фильма и занимается съемками другой картины. Певица Земфира не отстает от подруги. Несколько дней назад она выпустила первую в этом году музыкальную композицию.

Чулпан Хаматова

Российская актриса и основательница благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова переехала в Латвию в начале марта. Артистка сразу же устроилась работать в Новый Рижский театр. Вместе с артисткой в Ригу переехали ее дети. Хаматова заявила, что фонд «Подари жизнь» продолжит работать, несмотря на ее отъезд.

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева уехала в Польшу. Артистка занимается волонтерской деятельностью в Люблине. Она заявила, что ее дочь находится вместе с ней и помогает Брежневой работать на складе.

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