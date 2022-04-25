Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Макаревич рассказал о рождении сына в Израиле

Анна Михалюк

Общество
Макаревич рассказал о рождении сына в Израиле
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Народный артист РФ Андрей Макаревич рассказал о рождении своего четвертого ребенка. Мальчик по имени Эйтан появился на свет в Израиле в конце марта 2022 года.

Его жена, 38-летняя киевская журналистка Эйнат Кляйн, отметила, что не видела других вариантов для рождения сына.

— Я израильтянка, мой ребенок — израильтянин, где мне еще рожать? Это даже не обсуждалось, — сказала супруга Макаревича в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Музыкант поддержал решение жены и отметил уровень израильской медицины.

— Я при всем уважении к медицине российской очень уважаю медицину израильскую. Мало того, несмотря на то, что в Сети написали, что мы заплатили миллионы за рождение ребенка, если ребенок израильтянин, то все покрывает страховка. Мы не самые бедные люди, но я представляю, сколько бы это стоило в России, — сказал артист.

На вопрос, будут ли ребенку делать российское гражданство, жена Макаревича сказала, что это в их планы не входило.

— Нет, абсолютно. Зачем? Израильское гражданское покрывает 99,9 процента его потребностей, — сказала Эйнат.

Эйтан стал четвертым ребенком Андрея Макаревича, у него также есть 35-летний сын Иван, 22-летняя дочь Анна и внебрачная 47-летняя дочь Дана.

В апреле Андрей Макаревич заступился за уехавших звезд российского шоу-бизнеса, чем вызвал массу критики в свой адрес. Артист тоже покинул территорию России и сейчас живет в Израиле.

Читайте также:
Андрей Макаревич Интервью Израиль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте