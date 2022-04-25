Макаревич рассказал о рождении сына в Израиле

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Народный артист РФ Андрей Макаревич рассказал о рождении своего четвертого ребенка. Мальчик по имени Эйтан появился на свет в Израиле в конце марта 2022 года.

Его жена, 38-летняя киевская журналистка Эйнат Кляйн, отметила, что не видела других вариантов для рождения сына.

— Я израильтянка, мой ребенок — израильтянин, где мне еще рожать? Это даже не обсуждалось, — сказала супруга Макаревича в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Музыкант поддержал решение жены и отметил уровень израильской медицины.

— Я при всем уважении к медицине российской очень уважаю медицину израильскую. Мало того, несмотря на то, что в Сети написали, что мы заплатили миллионы за рождение ребенка, если ребенок израильтянин, то все покрывает страховка. Мы не самые бедные люди, но я представляю, сколько бы это стоило в России, — сказал артист.

На вопрос, будут ли ребенку делать российское гражданство, жена Макаревича сказала, что это в их планы не входило.

— Нет, абсолютно. Зачем? Израильское гражданское покрывает 99,9 процента его потребностей, — сказала Эйнат.

Эйтан стал четвертым ребенком Андрея Макаревича, у него также есть 35-летний сын Иван, 22-летняя дочь Анна и внебрачная 47-летняя дочь Дана.

В апреле Андрей Макаревич заступился за уехавших звезд российского шоу-бизнеса, чем вызвал массу критики в свой адрес. Артист тоже покинул территорию России и сейчас живет в Израиле.