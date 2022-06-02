Десять человек пострадали при наезде автобуса на остановку на Ленинградском шоссе

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, вл16 Карта всех событий

Автобус протаранил остановку общественного транспорта на Ленинградском шоссе. Есть пострадавшие, сообщили в Госавтоинспекции Москвы в четверг, 2 июня.

Инцидент произошел примерно в 19:00. По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо, и он потерял сознание. В транспортном средстве на момент ДТП находились 20 человек, десять из них пострадали. Граждане были сразу же госпитализированы с легкими травмами.

На остановке также находились люди, никто из них не пострадал.

— В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД, по факту дорожной аварии проводится проверка, — говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.

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До этого сообщалось, что мальчик, передвигавшийся на самокате в столичном районе Соколиная Гора, попал под колеса иномарки.

В результате инцидента ребенок получил травмы.