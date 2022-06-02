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Водитель иномарки сбил ребенка на самокате на востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Водитель иномарки сбил ребенка на самокате на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Будённого, 39к1 Карта всех событий

В столичном районе Соколиная Гора мальчик, передвигавшийся на самокате, попал под колеса иномарки. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Во дворе по адресу проспект Буденного, дом 39, корпус 1, автомобиль наехал на ребенка, который переезжал дорогу на самокате, — говорится в сообщении.

В результате инцидента мальчик получил травмы. На место происшествия прибыли оперативные городские службы.

Судя по видео, опубликованному в Telegram-канала «Дептранс», за рулем иномарки в момент ДТП находилась женщина.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Похожий случай произошел днем 23 мая на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал. Под колеса автомобиля Range Rover угодил 10-летний мальчик, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

За рулем иномарки находилась участница конкурса «Мисс Россия — 2015» Мария Тугускина. Девушка заявила, что не увидела школьника, поскольку он неожиданно выскочил, и не успела среагировать.

Известно, что мальчику потребовалась медицинская помощь. Видео ДТП опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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