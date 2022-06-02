Водитель иномарки сбил ребенка на самокате на востоке Москвы

В столичном районе Соколиная Гора мальчик, передвигавшийся на самокате, попал под колеса иномарки. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— Во дворе по адресу проспект Буденного, дом 39, корпус 1, автомобиль наехал на ребенка, который переезжал дорогу на самокате, — говорится в сообщении.
В результате инцидента мальчик получил травмы. На место происшествия прибыли оперативные городские службы.
Судя по видео, опубликованному в Telegram-канала «Дептранс», за рулем иномарки в момент ДТП находилась женщина.
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