В Дептрансе рассказали подробности аварии с автобусом на Ленинградском шоссе

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Россия, Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, вл16 Карта всех событий

Автобус 851 маршрута в районе 16 дома на Ленинградском шоссе наехал на стену выхода из подземного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 2 июня.

— По предварительным данным в автобусе пострадали несколько пассажиров, им оказывается медицинская помощь. На остановке пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Движение в сторону Москвы в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло примерно в 19:00. В автобусе на момент аварии находились 20 человек, десять из них пострадали. Граждане были сразу же госпитализированы с легкими травмами.