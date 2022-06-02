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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе выросло до 13

Георгий Соланович
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе выросло до 13
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, вл16 Карта всех событий

Число пострадавших в ДТП с автобусом, протаранившем остановку общественного транспорта в районе 16 дома на Ленинградском шоссе, возросло до 13 человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в четверг, 2 июня.

— По уточненным данным в ДТП на данный момент числятся 13 пострадавших — все пассажиры автобуса, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о десяти пострадавших. ДТП, о котором идет речь, произошло примерно в 19:00. По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо, и он потерял сознание. В транспортном средстве на момент аварии находились 20 человек. Пострадавшие были сразу же госпитализированы с легкими травмами.

На остановке также находились люди, никто из них не пострадал.

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