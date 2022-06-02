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Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

Георгий Соланович

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за высокой вероятности града и порывов ветра до 15 метров в секунду. Во многих районах столицы уже идет дождь и слышна гроза, сообщили в городском хозяйстве в четверг, 2 июня.

— Просим автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов — быть внимательнее, не укрываться под деревьями, — говорится в сообщении.

В городском хозяйстве подчеркнули, что в непогоду аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Под особым контролем рабочих — объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства Москвы.

До этого о грозе и сильном ветре 2 июня москвичей предупредили в МЧС. Водителям транспортных средств было рекомендовано снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей на дороге и избегать внезапных маневров. Кроме того, автолюбителям не рекомендуется парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.

Москвичей также призвали не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и быть осторожными, находясь на улице.

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