День рождения Пушкина отметят в «Аптекарском огороде» МГУ

Фото: Пресс-служба «Аптекарского огорода» МГУ

Россия, Москва, Ботанический сад Московского государственного университета Карта всех событий

День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина отметят 6 июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 2 июня.

Там уточнили, что в честь дня рождения поэта пройдет благотворительный концерт.

— В старинной Субтропической оранжерее представят вдохновленные поэтом лирические сцены из произведений «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского. На сцену выйдут заслуженный артист России, баритон Андрей Батуркин и автор проекта, сопрано Вера Кононова, — говорится в сообщении.

Помимо этого, зрителей ждут премьера произведений композитора Сергея Чечетко, чтение поэзии Пушкина в исполнении директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма и выступление пианиста-импровизатора Филиппа Чельцова.

Начало концерта запланировано на 19:00. Стоимость входного билета в сад в будни — 300 рублей, в выходные и праздничные дни — 400 и 250 рублей соответственно.

До этого сообщалось, что Государственный музей Пушкина подготовил праздничную программу в честь дня рождения поэта.