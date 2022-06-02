Москвичи смогут бесплатно посетить Пушкинский музей в день рождения поэта

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2с1 Карта всех событий

Государственный музей А.С. Пушкина подготовил праздничную программу в честь дня рождения поэта. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— 6 июня — особенная дата для Государственного музея А.С. Пушкина. Каждый год в этот день здесь готовят праздничную программу, посвященную дню рождения поэта, — говорится в сообщении.

Гости музея смогут посмотреть постоянную экспозицию «А.С. Пушкин и его эпоха», а также временные выставки.

Помимо этого, будут открыты для посещения экспозиции Дома-музея В.Л. Пушкина на Старой Басманной, Дома-музея И.С. Тургенева на Остоженке, мемориальных квартир А.С. Пушкина, Андрея Белого и выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина на Арбате.

В этот день музей и его филиалы можно посетить абсолютно бесплатно. Однако перед этим необходимо пройти предварительную регистрацию на портале учреждения.

Отмечается, что 7 июня Государственный музей А.С. Пушкина и его филиалы работать не будут, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева объявили об открытии выставки фотографий современной архитектуры «Москва. Реальное». Она посвящена подведению итогов и взгляду в будущее.